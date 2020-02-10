Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%. В итоге реализовали лишь повышение НДС с целью финансирования национальных проектов.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомостивчера в 16:44

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Плюс для экономики РФ: снижение страховых взносов для работодателей

REGNUM07:19

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК02:09

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости00:52

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ru02:43
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
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