Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%. В итоге реализовали лишь повышение НДС с целью финансирования национальных проектов.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомостивчера в 16:44

Подробнее о событии

Плюс для экономики РФ: снижение страховых взносов для работодателей

REGNUM07:19

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ru02:43

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК02:09
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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Аббас назвал условия для переговоров с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Московский Комсомолец 11:16
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»

Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Совершенно секретно вчера в 00:02
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Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

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Коммерсантъ 11:19
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Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Газета.Ru 07:31
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Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил

Вооруженные силы Сирии находятся в полной готовности отвечать на атаки турецкой армии и продолжат выполнять свой долг по защите безопасности родины.
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Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Футбол

Матч «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» перенесли из-за шторма

Матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между командами «Манчестер Сити» и «Вест Хэм» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий в Манчестере.
РБК 09 февраля в 08:43
Политика

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Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
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Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Армия и оружие

Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

Lenta.ru 07:43
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК 03:50
Футбол

Селюк назвал враньём слухи о возможном переходе Кокорина в «Арсенал»

Известный агент Дмитрий Селюк назвал враньём информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Арсенал».
Metaratings 11:09
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Пилот Pegasus потерял сознание во время полета

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Общество

Солдатам-срочникам могут установить оклады

Если предложенный закон будет принят, с 1 октября оклад солдата-срочника поднимется аж на 86 ₽ и составит 2086 ₽. Законопроектом предусмотрен ряд дополнительных выплат, связанных с выполнением задач с риском для жизни и здоровья срочника в мирное время.
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Армия и оружие

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
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Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян

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Авто

Кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России

Известный китайский автогигант Geely сообщил о выходе на российском рынке первых версий кроссовера Coolray в обновленном исполнении.
Faktom вчера в 15:02
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Происшествия

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».
Коммерсантъ 04:00
Игры

Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
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В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
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В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Фигурное катание

Константинова провела тренировку в Академии Плющенко

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В МИД России назвали возможные сроки встречи лидеров стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru 11:21
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