Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

с чего всё началось

Как пишут «Ведомости», правительство снова начало обсуждать вопрос о снижении страховых взносов для работодателей. Издание ссылается на федеральных чиновников. Сообщается, что власти рассматривают идею о снижении общей ставки с 30% до 23–25%.

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