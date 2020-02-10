Экономика

Мой БрянскМой Брянск«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как пишут «Ведомости», правительство снова начало обсуждать вопрос о снижении страховых взносов для работодателей. Издание ссылается на федеральных чиновников. Сообщается, что власти рассматривают идею о снижении общей ставки с 30% до 23–25%.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUM12 февраля в 06:10

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ru11 февраля в 02:43

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском11 февраля в 01:59

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК11 февраля в 02:09

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ11 февраля в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости11 февраля в 00:52

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Piter.tv вчера в 08:02
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Общество

Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне

Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Ведомости 02:28
Экономика

В литовском порту Клайпеда зафиксировали спад грузооборота

В январе в единственном в Литве порту Клайпеде зафиксировано резкое снижение объёма грузооборота, порт обслужил 3,4 млн тонн грузов, что сразу на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.
REGNUM вчера в 07:39
Армия и оружие

По Дамаску вновь ударили ракеты

Газета.Ru 01:38
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс вчера в 01:17
Космос

NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
ФАН 11 февраля в 19:08
Культура

Дирекция французской киноакадемии уходит в отставку после скандала

Как сообщает AFP, дирекция французской киноакадемии, вручающей премию "Сезар", заявила об уходе в отставку на фоне скандала, связанного с режиссером Романом Полански.
Московский Комсомолец вчера в 16:20
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru 11 февраля в 10:24
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

Как сообщает ToDay News Ufa, линейка аппаратов корейской компании состоит из трех смартфонов: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
ToDay News Ufa 12 февраля в 02:48
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Космос

В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Портал Поиск вчера в 08:57
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Российская газета 01:01
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Красная весна вчера в 01:29
Политика

Путин объяснил необходимость закрепить индексацию пенсий в Конституции

Власти России обязаны закрепить индексацию пенсий в Конституции, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.
Rambler News Service вчера в 08:20
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей

Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:19
Экономика

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Известия вчера в 03:52
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина одержал волевую победу над «Колорадо»

Gazeta.SPb 01:25
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Транспорт

КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам

Как отмечается в отказном определении КС на официальном сайте суда, заявитель усомнился в конституционности пункта 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода.
РИА Новости 01:57
Здоровье

В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса

Местные власти объясняют такой резкий рост новым методом диагностики - он выявил вирус в том числе и у тех, у кого ранее его наличие только предполагалось.
Суть событий вчера в 02:29
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