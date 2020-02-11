Экономика
Мой Брянск«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как пишут «Ведомости», правительство снова начало обсуждать вопрос о снижении страховых взносов для работодателей. Издание ссылается на федеральных чиновников. Сообщается, что власти рассматривают идею о снижении общей ставки с 30% до 23–25%.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомости10 февраля в 16:44
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«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов
Коммерсантъ11 февраля в 01:10
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