Экономика

Мой БрянскМой Брянск«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как пишут «Ведомости», правительство снова начало обсуждать вопрос о снижении страховых взносов для работодателей. Издание ссылается на федеральных чиновников. Сообщается, что власти рассматривают идею о снижении общей ставки с 30% до 23–25%.
Читать в источнике
Комментировать499
с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

Подробнее о событии

Без нытья и раскачиваний: Правительство Мишустина взяло пенсии в оборот

Царьград07:00

Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUMвчера в 06:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости11 февраля в 00:52

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском11 февраля в 01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ11 февраля в 01:10

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК11 февраля в 02:09

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Экономика

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
РБК 10:21
Происшествия

Тело пропавшей женщины найдено на даче экс-прокурора Северной Осетии

Пятый канал 14:41
Авто

Опубликовали первые изображения нового Renault Logan

Судя по снимкам, в новом поколении Logan получит совершенно другой кузов, который будет выполнен в стиле старших моделей европейской гаммы Renault вроде Megane, Talisman и Koleos.
Автоновости дня 08:27
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Lenta.ru 05:55
Футбол

Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»

РИА Новости 01:52
Общество

Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости 09:29
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Футбол

Кашшаи заявил, что не планирует приглашать иностранных судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что в России достаточно своих арбитров.
RT на русском 15:14
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM вчера в 06:28
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

RT на русском 13:27
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
Биатлон

Сборная России финишировала на своем месте

Коммерсантъ 14:32
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Политика

Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
Политика

Посол России назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за прошлый год россияне получили около 6 тысяч отказов во въезде в еврейское государство, часть из которых были необоснованными.
Наша версия 02:52
Экономика

В России подешевели загородные дома и дачи

По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 01:21
Космос

NASA в третий раз попробует записать «звуки жизни» на Марсе

Сотрудники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA в третий раз попробуют записать «звуки жизни», предположительно имеющиеся на Красной планете.
OAnews вчера в 14:50
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
РИА Новости 12:17
Политика

Кадыров оценил слова Путина о семье и браке

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Общество

СМИ сообщили о досрочном уходе гендиректора «Вымпелкома»

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич покинет компанию до истечения контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 14:46
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru 08:49
Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 11:56
Кино

Козловский заявил, что «Чернобыль: Бездна» не является плагиатом

Актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на высказывания критиков в контексте фильма «Чернобыль: Бездна».
NewInform 04:51
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Здоровье

Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

ToDay News Ufa 11 февраля в 06:33
Авто

Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet

Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
ГЛАС.RU 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное