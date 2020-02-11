Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%. В итоге реализовали лишь повышение НДС с целью финансирования национальных проектов.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Коммерсантъ11 февраля в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости11 февраля в 00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК11 февраля в 02:09
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Российская газета 08:57
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
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Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

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Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками

Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
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Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Суд заочно арестовал Бориса Минца

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В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
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