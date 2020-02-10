Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%. В итоге реализовали лишь повышение НДС с целью финансирования национальных проектов.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUM06:10

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъвчера в 01:10

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБКвчера в 02:09

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RT на русскомвчера в 01:59

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ruвчера в 02:43

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новостивчера в 00:52

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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RT на русском 11:43
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Nissan выпустит новый компактный кроссовер

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По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
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«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова

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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
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Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам

В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Матч ТВ 12:18
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Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет

Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
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Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл второй матч за день

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Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов

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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Газета.Ru 07:35
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Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:27
Общество

Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра

Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
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Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу

Вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева можно только через предоставление гарантий безопасности жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
РИА Новости 12:12
Гаджеты

Xiaomi выпустила антишпионский гаджет за 14 долларов

Многофункциональный инфракрасный детектор Smoovie поставляется со встроенной микросхемой трехмерного датчика вибрации.
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

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Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
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Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»

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Борец из Дагестана сломал шею на соревнованиях в Петербурге

26-летний борец из Дагестана Гаджимурад Магомедов получил серьезную травму на открытом Кубке мира по грэпплингу, который проходит в Петербурге.
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112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
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В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов

Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
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Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
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