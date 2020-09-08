Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК
Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.В источнике
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Кабмин вернулся к обсуждению строительства нефтехимического комплекса в Находке
Lenta.ruвчера в 09:11