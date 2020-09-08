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Ведомости
Ведомости

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.В источнике
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Rambler News Service

Правительство вернулось к обсуждению параметров проекта ВНХК

Rambler News Serviceвчера в 07:17
News.ru

«Роснефть» возобновит проект ВНХК в Находке, если получит налоговые льготы

News.ruвчера в 10:05
Lenta.ru

Кабмин вернулся к обсуждению строительства нефтехимического комплекса в Находке

Lenta.ruвчера в 09:11
Ведомости

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Ведомостивчера в 16:57
ГЛАС.RU

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке

ГЛАС.RUвчера в 05:46
Компания

Сечин назвал условия возобновления проекта на 1,5 трлн рублей

Компаниявчера в 04:53
РБК

«Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн

РБКвчера в 04:00

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новостивчера в 14:17
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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