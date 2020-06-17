Правительство вновь обсуждает повышение налогообложения обеспеченных россиян, сообщает Forbes. По данным источников издания, к этому вопросу вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость».

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

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