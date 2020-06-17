Экономика
КоммерсантъПравительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых
Правительство вновь обсуждает повышение налогообложения обеспеченных россиян, сообщает Forbes. По данным источников издания, к этому вопросу вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость».
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Транспорт
Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа
Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
Шоу-бизнес
Развод и 1,5 млн на дочку: Пелагея требует алименты от Телегина
Пелагея обратилась в суд с иском «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», и скорее всего речь будет идти о фиксированных ежемесячных выплатах, поскольку четверть дохода хоккеиста составляет, по данным «КП», порядка 1,5 млн рублей, и эту сумму адвокат спортсмена будет пытаться сбить.
Собеседник 10:06
Общество
EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
Больше на Игромании Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября В Civilization VI стартует второй сезон королевской битвы Red Death Activision тизерит нового «Крэша Бандикута»
Игромания.ру 15:34
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными
Долина Галван является спорной территорией с середины XX века. На границе Индии и Китая произошло вооруженное столкновение между военными.
Деловое.ТВ вчера в 02:15
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь
РИА Новости вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
США направят в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело вчера в 11:28
Наука
В России создали метод кодирования данных для сетей 6G
"Речь идет о технологиях 6G, – рассказывает сотрудник факультета Фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Егор Опарин, – они позволят увеличить скорость передачи информации в 100 – 1000 раз, но это потребует перехода на новый, терагерцовый, диапазон".
Портал Поиск 17:08
Политика
Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
Газета.Ru 16:15
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской
Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru 14:47
Футбол
Андер Эррера: «На дне рождения Неймара жена не отпускала меня в туалет»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка по случаю дня рождения нападающего Неймара.
Матч ТВ 15:47
Технологии
Microsoft пообещала максимально ускорить Windows 10 осенью
Компания Microsoft намерена внести значительные изменения в операционную систему Windows 10.
NewInform вчера в 13:00
Здоровье
В Воронеже больных коронавирусом стали лечить с помощью плазмы
В Воронежской области в лечение больных коронавирусом начали тестировать методику использования переливания плазмы от уже переболевших инфицированных.
Обозреватель Врн 14:17
Политика
Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко
За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Общество
Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний.
РБК 17:00
Футбол
Президент Ла Лиги: «Было бы идеально, если игрок совершит каминг-аут»
Думаю, что было бы идеально, если игрок совершит каминг-аут.
Евро-футбол.ру 17:15
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их планировки в новых многоэтажках.
Piter.tv 02:27
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
РИА Новости 16:58
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам
Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию.
ТИА 04:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43