Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Правительство вновь обсуждает повышение налогообложения обеспеченных россиян, сообщает Forbes. По данным источников издания, к этому вопросу вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость».
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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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РИА Новости08:02

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС 16:12
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Транспорт

Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа

Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
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Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

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Собеседник 10:06
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Общество

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Общество

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Деловое.ТВ вчера в 02:15
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Происшествия

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В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Общество

Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Общество

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Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
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Происшествия

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

РИА Новости вчера в 16:48
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Армия и оружие

США направят в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело вчера в 11:28
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Наука

В России создали метод кодирования данных для сетей 6G

"Речь идет о технологиях 6G, – рассказывает сотрудник факультета Фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Егор Опарин, – они позволят увеличить скорость передачи информации в 100 – 1000 раз, но это потребует перехода на новый, терагерцовый, диапазон".
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Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
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Армия и оружие

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Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru 14:47
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Футбол

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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка по случаю дня рождения нападающего Неймара.
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Технологии

Microsoft пообещала максимально ускорить Windows 10 осенью

Компания Microsoft намерена внести значительные изменения в операционную систему Windows 10.
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Здоровье

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В Воронежской области в лечение больных коронавирусом начали тестировать методику использования переливания плазмы от уже переболевших инфицированных.
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Политика

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РБК 12:36
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Общество

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