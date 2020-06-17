Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.
Forbes10:09

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«Известия»: в России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

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Коммерсантъ13:23

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Lenta.ru12:38

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

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Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

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РБК11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Армия и оружие

Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 56 российских военных.
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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Павел Дуров пригрозил Facebook судом

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