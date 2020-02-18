Экономика
Парламентская газетаПравительство внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
На прошлой неделе кабинет министров одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин призвал к оперативному рассмотрению поправок в бюджет в Госдуме.
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В Госдуме назвали дату рассмотрения поправок в бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Фактывчера в 08:58
В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы
Парламентская газетавчера в 09:05
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