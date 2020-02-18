Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.

Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

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