Экономика
Парламентская газетаПравительство внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
На прошлой неделе кабинет министров одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин призвал к оперативному рассмотрению поправок в бюджет в Госдуме.
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Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.
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Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
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Перемещение чиновников правительства РФ на работу в Кремль и направление сотрудников администрации президента для деятельности в правительство дает результат.
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Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
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Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
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Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
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Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Экономика
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Обновленную Hyundai Solaris представили в России
В Питере на заводе Hyundai состоялась презентация обновленного Hyundai Solaris.
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Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.