На прошлой неделе кабинет министров одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин призвал к оперативному рассмотрению поправок в бюджет в Госдуме.

Правительство внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

Экономика Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Общество Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.

Наука В США намерены использовать саранчу в военных целях В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в США намерены использовать саранчу в военных целях. Об этом сообщает издание Futurism.

Происшествия При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.

Политика Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.

Космос SpaceX отправит космических туристов на орбиту в 2021 году Полет пройдет в рамках подписанного сегодня соглашения между SpaceX и Space Adventures, последняя уже несколько лет осуществляет полеты космических туристов на МКС на кораблях российского производства.

Происшествия В Магадане самолет ударился о землю при взлете Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.

Общество Госдума приняла во втором чтении поправки по использованию маткапитала Госдума в среду, 19 февраля, приняла во втором чтении поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, представленными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Общество В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы 17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.

Происшествия Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370 Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.