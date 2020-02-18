Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПравительство внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

На прошлой неделе кабинет министров одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин призвал к оперативному рассмотрению поправок в бюджет в Госдуме.
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В Госдуме назвали дату рассмотрения поправок в бюджет на 2020-2022 годы

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ПРАЙМвчера в 13:10
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