Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Правительство внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 12:11

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости05:37

Володин: Госдума в приоритетном порядке начнёт работу над поправками в бюджет

Парламентская газета05:35

Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Аргументы и Фактывчера в 13:58

Володин: Госдума обсудит поправки в госбюджет-2020 в приоритетном порядке

REGNUM05:30

Кабмин в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 гг - Силуанов

ПРАЙМвчера в 13:10

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет на 2020-2022 годы

Интерфакс05:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Кино

Фильм «Холоп» добился небывалого успеха в Европе и Америке

Комедия Клима Шипенко "Холоп", недавно ставшая самым кассовым российским фильмом в истории и до сих пор входящая в пятёрку самых популярных картин недели, имеет заметный успех и за границей.
Российская газета 04:57
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:17
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Авто

Эксперты рассказали, автомобили с каким пробегом лучше не покупать

Московский Комсомолец 16 февраля в 11:48
Игры

Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене игры

3DNews 04:54
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Здоровье

Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом

Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Lenta.ru вчера в 11:30
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 17 февраля в 12:59
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Деловое.ТВ вчера в 07:22
Общество

Онищенко о врачебных ошибках: человек не поддается стандартизации

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в приложении «Справочник врача» среди медиков провели опрос, в котором были названы причины врачебных ошибок.
ФедералПресс 04:20
Политика

Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»

Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:24
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу

Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
URA.Ru 05:04
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
РБК вчера в 09:06
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Футбол

Марадона получил пакет с неизвестным веществом во время матча

Аргентинец, который работает главным тренером команды "Химнасия и Эсгрима", во время матча с "Росарио Сентраль" получил пакет с неизвестным веществом.
Pravda.Ru 05:41
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Шоу-бизнес

Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Газета.Ru вчера в 10:17
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания вчера в 06:36
Авто

«КамАЗ» разработал беспилотный грузовик без кабины для водителя

ПАО "КамАЗ" получило патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя, сообщает пресс-служба компании.
Инфорос вчера в 07:45
Экономика

Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
ТАСС 01:47
Футбол

Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Soccer.ru 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное