Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Володин: Госдума в приоритетном порядке начнёт работу над поправками в бюджет
Парламентская газета05:35
Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Фактывчера в 13:58
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