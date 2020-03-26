Экономика
Live24Правительство внесет в Госдуму предложения из обращения Путина сегодня
Как сообщает «Коммерсант», члены правительства всю ночь работали над предложениями президентского обращения в связи с ситуацией по коронавирусу. Необходимые изменения в законодательство запланировали внести в Госдуму 26 марта – в четверг.
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с чего всё началось
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.Коммерсантъ03:07
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