Экономика

Live24Live24Правительство внесет в Госдуму предложения из обращения Путина сегодня

Как сообщает «Коммерсант», члены правительства всю ночь работали над предложениями президентского обращения в связи с ситуацией по коронавирусу. Необходимые изменения в законодательство запланировали внести в Госдуму 26 марта – в четверг.
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с чего всё началось

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Коммерсантъ03:07

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Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Коммерсантъ03:07

Правительство всю ночь работало над предложениями из обращения Путина

Lenta.ru03:31

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные Владимиром Путиным в обращении к россиянам

Эхо Москвы03:30

Правительство России сегодня внесет в ГД предложения Путина

Городовой04:16

Правительство внесет в Госдуму пакет «антикоронавирусных» мер из обращения Путина

ТВК05:19

Правительство внесет в Госдуму предложения из обращения Путина сегодня

Live2404:43

Правительство всю ночь трудилось над предложениями Путина

Наша версия05:42
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Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Общество

В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 840

Случаи заражения зафиксированы в 56 регионах РФ. 25 марта зарегистрировали первые две смерти от коронавируса.
Live24 04:57
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru вчера в 01:52
Общество

У Льва Лещенко нашли коронавирус

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.
Телеканал Санкт-Петербург 08:24
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Космос

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

Что происходит 24 марта в 06:14
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Бывший полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, сообщает talkSPORT.
Бомбардир.ру 18:45
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ вчера в 05:17
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Технологии

Хакеры похитили секретные данные о видеокартах AMD

Злоумышленники похитили с крупнейшего веб-сервиса Github данные по целому ряду нынешних и будущих видеокарт AMD.
NewInform 05:56
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Здоровье

На базе Калининской ЦРБ развернут инфекционный госпиталь

В настоящее время на базе инфекционного отделения Калининской ЦРБ развёрнут провизорный госпиталь в количестве 7 боксов на 15 коек.
Край справедливости 24 марта в 04:20
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
Здоровье

В мире от коронавируса умерли более 22 тыс. человек

В результате заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, по всему миру умерло более 22 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 08:22
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 19:33
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 07:16
Общество

На Дальнем Востоке будет создан Фонд по борьбе с COVID-19

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и ПАО "Полюс" создают фонд для финансирования мероприятий по борьбе с распространением вируса COVID-19 на Дальнем Востоке.
Российская газета 11:33
Технологии

Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1

Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
3DNews 14:02
Экономика

«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии

Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Forbes вчера в 15:23
Общество

Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру 05:20
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 вчера в 05:30
Космос

Межзвёздная комета Борисова распадается на части

Вести.Ru 04:41
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета 20:06
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