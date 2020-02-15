Общество
РИА НовостиПравительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.News.ru10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество
В России отмечают 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Политика
Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Технологии
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Футбол
Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах
19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах.
Армия и оружие
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео
Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео, на котором показан конфликт между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Авто
В России отзывают 20-летние автомобили BMW
В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.
Здоровье
В Китае резко возросло число умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй количество смертельных случаев от коронавируса за последние сутки составило 242 человека.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Биатлон
Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг
Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.
Гаджеты
Honor 8X в Европе получил Android 10 с EMUI 10
Специалисты компании Huawei выпустили глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X еще в прошлом месяце.
Гаджеты
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой
Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Политика
МИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Гаджеты
Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20
Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.