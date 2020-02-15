с чего всё началось

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Технологии Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.

Политика Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Авто В России отзывают 20-летние автомобили BMW В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Происшествия В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Армия и оружие В Ливии погиб первый российский военный По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.

Биатлон Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.

Гаджеты Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.

Политика МИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".

Политика В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.