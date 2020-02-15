с чего всё началось

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Футбол «Барселона» обыграла «Хетафе» в 24-м туре Примеры Каталонцы набрали 52 очка и идут на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 42 баллами занимает третью позицию в чемпионате страны.

Здоровье Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Шоу-бизнес Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.

Гаджеты Стартуют продажи новых «умных» кроссовок Nike Американская компания Nike с завтрашнего дня запускает продажи своих новых самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB 2.0.

Политика В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".

Политика Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17 Генеральная прокуратура России сообщила, что обращалась с соответствующим запросом в Нидерланды о предоставлении материалов дела о сбитом "Боинге" рейса MH17 в Донбассе, поскольку по делу проходят трое граждан РФ.

Общество Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

Политика Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.

Политика Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.

Происшествия Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.

Общество В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.