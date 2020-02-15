Общество
РИА НовостиПравительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.News.ru10:18
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Футбол
«Барселона» обыграла «Хетафе» в 24-м туре Примеры
Каталонцы набрали 52 очка и идут на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 42 баллами занимает третью позицию в чемпионате страны.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Происшествия
Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой
Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
Здоровье
Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Наталья Штурм умоляет сына простить ее»
Певица души не чает в мальчишке, из нее получилась замечательная бабушка.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
До шести человек выросло число жертв лобового столкновения грузовой машины и "Газели", произошедшего в Тамбовской области.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Гаджеты
Стартуют продажи новых «умных» кроссовок Nike
Американская компания Nike с завтрашнего дня запускает продажи своих новых самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB 2.0.
Экономика
Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году
Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Политика
В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
Политика
Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17
Генеральная прокуратура России сообщила, что обращалась с соответствующим запросом в Нидерланды о предоставлении материалов дела о сбитом "Боинге" рейса MH17 в Донбассе, поскольку по делу проходят трое граждан РФ.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Политика
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией
Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Футбол
«Гранада» вырвала победу над «Вальядолидом»
«Гранада» одержала победу над «Вальядолидом» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
Известная телеведущая Ангелина Вовк пришла в столичный ЗАГС под руку с молодым возлюбленным.