с чего всё началось

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Самарской области нашли тело младенца в пакете Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Общество ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Происшествия В Ростовской области 11-летний мальчик погиб из-за случайного выстрела В Азовском районе Ростовской области в результате самопроизвольного выстрела погиб школьник, об этом сообщила официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Шоу-бизнес Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.

Кино Турция снимет продолжение популярного сериала Турецкая продакшн компания Медиаяпым снимет продолжение популярного в России сериала «Запретный плод».

Транспорт Желтую ветку московского метро задумали соединить Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.

Кино В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.

Политика Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Футбол «Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА "Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".