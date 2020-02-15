Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному
 на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.
News.ru10:18

Подробнее о событии

Кабмин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета

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Материнский капитал, чтобы жилье стало лучше — как его использовать?

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Правительство изменило порядок траты маткапитала на улучшение жилищных условий

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