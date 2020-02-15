Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному
 на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.
News.ru10:18

Подробнее о событии

Кабмин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета

РБК11:39

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

РИА Новости09:18

Правительство разрешило направлять маткапитал на счета эскроу

News.ru10:18

Правительство внесло изменения в порядок использования средств материнского капитала

ТАСС10:06

Правительство России внесло изменение в закон о материнском капитале

REGNUM09:59

Правительство изменило порядок траты маткапитала на улучшение жилищных условий

Говорит Москва09:47

Материнский капитал, чтобы жилье стало лучше — как его использовать?

Телеканал 360°10:27
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В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
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Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

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Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону

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Художник Павленский задержан во Франции

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СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
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Яшкин сделал хет-трик и вновь единолично возглавил гонку снайперов

Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин. Всего в этой встрече на его счету 3 гола.
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В Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о желании провести в октябре этого года местные выборы на Украине, а также в Крыму.
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

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В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
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В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
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Брошенных в Шереметьево детей передали матери

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Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США

Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США.
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Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины

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