Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство внесло изменения в порядок использования средств материнского капитала

ТАСС10:06

Материнский капитал, чтобы жилье стало лучше — как его использовать?

Телеканал 360°10:27

Правительство разрешило направлять маткапитал на счета эскроу

News.ru10:18

Кабмин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета

РБК11:39

Правительство России внесло изменение в закон о материнском капитале

REGNUM09:59

Правительство изменило порядок траты маткапитала на улучшение жилищных условий

Говорит Москва09:47

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

РИА Новости09:18
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В субботу, 15 февраля, стало известно, что Санкт-Петербургский "Зенит" объявил о назначении нового главного тренера.
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Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
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Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
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В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса».
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Павленский опозорил соратника Макрона

Кто бы мог подумать, что праздник всех влюбленных 14 февраля станет днем политической катастрофы ближайшего соратника президента Макрона – Бенджамина Гриво.
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