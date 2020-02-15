Общество
РИА НовостиПравительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
США и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу Крыма >> Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон вооружает Украину, чтобы "помочь этой мужественной стране защищать себя от российской агрессии".
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Баскетбол
Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного «Зенита»
В субботу, 15 февраля, стало известно, что Санкт-Петербургский "Зенит" объявил о назначении нового главного тренера.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Футбол
ЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сборе
В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса».
Кино
Том Холланд поделился ожиданиями от фильма по Uncharted
В конце января стало известно, что фильм по Uncharted перенесли на 5 марта 2021 года.
Наука
Выяснены детали сильного взаимодействия света с органическими молекулами
Ученые из Сколтеха и Университета ИТМО совместно с коллегами из Нанкинского и Шеффилдского университетов сосредоточились на исследовании сильного взаимодействия света с органическими веществами.
Политика
Павленский опозорил соратника Макрона
Кто бы мог подумать, что праздник всех влюбленных 14 февраля станет днем политической катастрофы ближайшего соратника президента Макрона – Бенджамина Гриво.