Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

с чего всё началось

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Текст законопроекта кабмин опубликовал на предыдущей неделе.

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

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