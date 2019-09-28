Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект бюджета рассмотрят 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной думы.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.
Государственная Дума РФвчера в 06:27

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Пора ли россиянам ждать разморозку накопительных пенсий?

ПРАЙМ09:08

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года

RT на русскомвчера в 10:36

Шейхи, президенты и уровень жизни: любопытнейший документ появился в открытом доступе

Каспий.Инфо29 сентября в 06:00

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 07:31

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

ТАССвчера в 11:30

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

Известиявчера в 08:00

Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян

Новая газета28 сентября в 15:18
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
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Режиссера Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Телеканал 360° 09:33
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Макрон рассказал о встрече с Олегом Сенцовым

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что он провел встречу в Страсбурге с Олегом Сенцовым, ранее освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
Наша версия 10:42
Политика

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
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REGNUM 11:38
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Шоу-бизнес

Заворотнюк сдержит обещание и даст интервью на телевидении

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Происшествия

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Общество

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Российская антитабачная кампания работает эффективнее в отношении мужчин, в то время как женщины, наоборот, стали курить больше.
Lenta.ru 10:58
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Зеленский встретился с Томом Крузом

Газета.Ru 03:33
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На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Спорт

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
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Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове.
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«Я хотела начать с чистого листа»: первый трейлер «Хищных птиц»

Мир фантастики 12:11
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой второй раз

Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве полковника СК

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Нападение на финский колледж совершил студент

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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей

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Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
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Указ об осеннем призыве в армию подписал президент Путин

Указ об осеннем призыве на воинскую службу подписал глава государства Владимир Путин.
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