Экономика
ИзвестияПравительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год
Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект бюджета рассмотрят 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной думы.
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Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.Государственная Дума РФвчера в 06:27
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