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РИА Новости
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

Государственная дума приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2021-2023 годы, сообщил журналистам руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.В источнике
С чего всё началось
«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте
 правительства.
Коммерсантъ05:39
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Коммерсантъ

В Госдуму внесен проект бюджета на 2021–2023 годы

Коммерсантъ05:39
Эхо Москвы

Правительство сегодня собирается внести в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года

Эхо Москвы00:05
Парламентская газета

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

Парламентская газета05:08
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости04:39
ТАСС

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС05:19
REGNUM

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы внесен в Госдуму

REGNUM04:30
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Проект бюджета РФ 2021-2023 годов внесен в Госдуму

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Газета.Ruвчера в 12:23
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Mockva.ruвчера в 14:15
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Новости Швеции05:16
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