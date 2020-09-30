Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы
Государственная дума приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2021-2023 годы, сообщил журналистам руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.В источнике
С чего всё началось
«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте
правительства.
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