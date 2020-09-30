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РИА Новости
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

Государственная дума приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2021-2023 годы, сообщил журналистам руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.В источнике
С чего всё началось
«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте
 правительства.
Коммерсантъ05:39
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Коммерсантъ

В Госдуму внесен проект бюджета на 2021–2023 годы

Коммерсантъ05:39
ТАСС

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС05:19
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости04:39
Интерфакс

Проект бюджета РФ 2021-2023 годов внесен в Госдуму

Интерфакс05:20
Московский Комсомолец

Проект российского бюджета на 2021-2023 годы внесен в Госдуму

Московский Комсомолец05:10
REGNUM

Законопроект о госмонополии на спирт разработали в Госдуме

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