Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на три года
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В источнике
С чего всё началось
«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте
правительства.
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