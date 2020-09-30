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РБК
РБК

Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на три года

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В источнике
С чего всё началось
«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте
 правительства.
Коммерсантъ05:39
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ТАСС

МЭР прогнозирует снижение численности населения России в 2021 году до 146,5 млн человек

ТАСС07:50
Коммерсантъ

В Госдуму внесен проект бюджета на 2021–2023 годы

Коммерсантъ05:39
REGNUM

В Госдуме ожидают внесения проекта федерального бюджета на 2021–2023 гг

REGNUM17:01
Парламентская газета

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

Парламентская газета05:08
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости04:39
Эхо Москвы

Правительство сегодня собирается внести в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года

Эхо Москвы00:05
Интерфакс

Проект бюджета РФ 2021-2023 годов внесен в Госдуму

Интерфакс05:20

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса
ТАСС07:39
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Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
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Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта.
РИА Новости06:38
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Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина

Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина Бывший муж Алла Пугачевой Филипп Киркоров тогда отказался комментировать личную жизнь Примадонны и вообще заявил, что редко общается с экс-супругой, поэтому не знает, что происходит в ее семье.
Вокруг ТВ05:25
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

29 сентября 2020 года Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и членов белорусского правительства из-за нарушения прав человека.
Саминвестор03:38
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Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений

По данным азербайджанского военного ведомства, в ходе начавшегося 27 сентября конфликта убиты или ранены до 2 300 армянских военнослужащих, повреждены или уничтожены 130 танков, 200 артиллерийских и прочих установок, шесть командных пунктов, 55 единиц автотехники, пять складов с боеприпасами и 25 средств ПВО.
Собеседник01:37
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Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте.
Lenta.ru06:06
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