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Известия
Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 сентября. Данная мера коснется граждан, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей.В источнике
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Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Известия20:32
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27
Интерфакс

Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

РИА Новости20:12

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
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Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Вести.Ruвчера в 09:58
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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У двух погибших от коронавируса пациенток было множество своих заболеваний

Если с апреля регистрировались вспышки заболевания СOVID-19 в городских округах Магаданской области, то с середины августа отмечается подъем инфицирования в Магадане, с учетом того, что больше людей проживает именно тут.
Колыма-информ19:37

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39