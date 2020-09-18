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Известия
Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 сентября. Данная мера коснется граждан, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей в год.В источнике
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Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Известия20:32
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27
Интерфакс

Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

РИА Новости20:12

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,7K

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсоветвчера в 01:59
46

США поставили в Румынию зенитно-ракетные системы Patriot

Бухарест, 17 сентября 2020, 17:04 — REGNUM Премьер-министр Румынии Людовик Орбан принял участие в торжественной церемонии получения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает 17 сентября пресс-служба румынского кабмина.
REGNUMвчера в 10:04
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
3,8K

Госдеп назвал Россию главной военной угрозой для Европы

Россия представляет собой главную военную угрозу для Европы несмотря на растущее влияние со стороны Китая, заявил врио помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Росбалт19:40
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В мире зарегистрировали более 30 млн случаев заражения коронавирусом

Балтимор, США, 18 сентября 2020, 02:05 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 30 млн, следует из опубликованных 17 сентября данных университета Джонса Хопкинса (США), который ведёт сбор медицинской статистики по странам.
REGNUM19:05