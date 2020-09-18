СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.