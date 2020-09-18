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Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 сентября. Данная мера коснется граждан, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей.В источнике
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ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

РИА Новости20:12
Интерфакс

Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Известия20:32
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27

В Барнауле автомобиль несколько метров протащил сбитого пешехода

В комментариях местные жители указывают, что этот участок дороги плохо освещен, к тому же на улице шел дождь, что затрудняло видимость Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 17 сентября в Барнауле.
В Барнауле автомобиль несколько метров протащил сбитого пешехода
Толк21:34

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Газета.Ruвчера в 16:14
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Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму

После выхода в эфире телеканала NBC репортажа, в котором упоминаются "украинские подразделения" в Крыму, у работающих в Вашингтоне российских дипломатов возникли вопросы к американским властям.
Российская газета22:18
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