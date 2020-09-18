Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
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В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 сентября. Данная мера коснется граждан, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей.В источнике
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