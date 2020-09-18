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Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 17 сентября. Данная мера коснется граждан, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей.В источнике
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ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

РИА Новости20:12
Интерфакс

Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
Известия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Известия20:32
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Человек ЦИКу робот. Эксперты потребовали от Памфиловой вывести капчу

Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте, аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы».
Собеседник16 сентября в 03:48
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Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил, экс-главу государства, а ныне зампреда Совета безопасности страны Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Политика Сегоднявчера в 05:12
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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