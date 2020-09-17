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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.В источнике
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РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

РИА Новости20:12
Интерфакс

Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
Российская газета

Госдума оперативно рассмотрит поправки о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Российская газетавчера в 10:06
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27

Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата России по футболу с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября), сообщает «Спорт-Экспресс» 17 сентября.
Московский Комсомолец17:06

Юрист заявил о риске тюрьмы для близких Навального из-за вывоза улик

Соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.
News.ru20:17
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Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Вести.Ruвчера в 09:58
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Секретариат гимназии при МГУ опроверг поступление Николая Лукашенко

Источники издания сообщили, что учиться 16-летний Николай Лукашенко будет в гимназии при МГУ имени Ломоносова, а потом планирует поступить в Московскую академию имени Тимирязева.
Говорит Москвавчера в 06:16
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В ЕАО завели уголовное дело на врио директора школы в ЕАО за хищение 2,5 млн руб

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завел уголовное дело в отношении и.о. директора средней школы села Дежнево по признакам злоупотребления должностными полномочиями.
SM News Биробиджанвчера в 05:31

Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06