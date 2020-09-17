Экономика
ВедомостиПравительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов
Государственная Дума РФ09:50
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК 06:54
Авто
Skoda объявила цены на новую Octavia в России
Стала известна стоимость лифтбека Skoda Octavia нового поколения, который станет доступен на российском рынке до конца текущего года.
Новые автомобили 08:33
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes.
РИА Новости 01:44
Общество
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru 08:49
Происшествия
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости вчера в 07:26
Общество
Минобрнауки изменило порядок приема в вузы
Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 08:18
Политика
Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия
Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей
Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъ 09:52
Общество
Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса
Сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК в рамках доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Интерфакс 10:16
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве в ресторане в Киеве
По данным телеканала, пострадали как минимум два человека.
Известия 10:36
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure III
CyberSport.ru вчера в 22:47
Хоккей
В «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»
Хоккейный клуб «Сочи» объявил об отмене матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
RT на русском 10:48
Экономика
Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей
Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года.
Известия вчера в 18:24
Общество
Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии
Ураган «Айла», обрушившийся на Финляндияю в среду и четверг, оставил без электричества около 60 тыс. домов в 150 городах страны.
Известия 02:42
Футбол
Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ
Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 10:52
Общество
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом
У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус.
Росбалт 11:08
Шоу-бизнес
Представитель Бориса Моисеева опроверг слухи о тяжелом состоянии певца
Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось в последнее время.
iReactor 04:09
Шоу-бизнес
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске
Коммерсантъ 09:45
Происшествия
Офицер пойдет под суд по делу об избиении срочника под Воронежем
Военные следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 33-летнего офицера, сыгравшего роковую роль в смерти на воронежском полигено Погоново солдата-срочника Степана Цымбала.
Обозреватель Врн 04:54
Общество
Экс-глава Минкомсвязи Носков возглавил «санкционную» биржу
Бывший глава Минкомсвязи Константин Носков назначен управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), сообщается на сайте биржи.
Коммерсантъ 08:39
Футбол
Сегодня московское «Динамо» сыграет против «Локомотива» в Лиге Европы
Грузинские футболисты в 1-м отборочном матче обыграли румынскую команду «Университатю» со счётом 2:1. Команда «Динамо» стартует в еврокубковом сражении сразу со 2-го отборочного испытания.
CT news 03:08
Авто
Компания Brembo представила тормозные диски с зеркальной отделкой
Тарантас Ньюс 09:19
Здоровье
В 5 больницах Волгоградской области ввели карантин по коронавирусу
Алимов рассказал, что сегодня на карантине находятся отделения кардиологии в ЦГБ No1, хирургии больницы No7, терапии ЦРБ в Котовске и хирургии в Средней Ахтубе.
Вечерний курьер 10:15
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»
Сергей Михеев, генконструктор НЦВ «Миль и Камов», заявил, что палубный вертолет Ка-52К «Катран» смог пройти все тесты, поэтому полностью готов к массовому выпуску.
Discover24 03:00
Фигурное катание
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
МИР 24 вчера в 05:35