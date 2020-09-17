Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Политика Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк. 2,8K

Авто Skoda объявила цены на новую Octavia в России Стала известна стоимость лифтбека Skoda Octavia нового поколения, который станет доступен на российском рынке до конца текущего года. 148

Общество Минобрнауки изменило порядок приема в вузы Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства. 100

Политика Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина. 24

Происшествия Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы. 33

Общество Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса Сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК в рамках доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. 56

Хоккей В «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом» Хоккейный клуб «Сочи» объявил об отмене матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

Экономика Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года. 45

Футбол Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Общество Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус.

Происшествия Офицер пойдет под суд по делу об избиении срочника под Воронежем Военные следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 33-летнего офицера, сыгравшего роковую роль в смерти на воронежском полигено Погоново солдата-срочника Степана Цымбала. 15

Футбол Сегодня московское «Динамо» сыграет против «Локомотива» в Лиге Европы Грузинские футболисты в 1-м отборочном матче обыграли румынскую команду «Университатю» со счётом 2:1. Команда «Динамо» стартует в еврокубковом сражении сразу со 2-го отборочного испытания.