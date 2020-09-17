Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
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В Думу внесли законопроект о повышении НДФЛ у россиян с высокими доходами

РБК10:19

Госдума рассмотрит законопроект о НДФЛ в приоритетном порядке

РИА Новости10:05

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъ08:57

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАСС10:31

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФ09:50

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Интерфакс08:30

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русском08:27
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Происшествия

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Lenta.ru 09:06
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Политика

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК 06:54
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Авто

Skoda объявила цены на новую Octavia в России

Стала известна стоимость лифтбека Skoda Octavia нового поколения, который станет доступен на российском рынке до конца текущего года.
Новые автомобили 08:33
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Экономика

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes.
РИА Новости 01:44
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Общество

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru 08:49
2,8K
Происшествия

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Ведомости вчера в 07:26
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Общество

Минобрнауки изменило порядок приема в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 08:18
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Политика

Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина.
Коммерсантъ 10:55
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Происшествия

Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъ 09:52
33
Общество

Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

Сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК в рамках доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Интерфакс 10:16
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Происшествия

Два человека пострадали при взрыве в ресторане в Киеве

По данным телеканала, пострадали как минимум два человека.
Известия 10:36
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Киберспорт

В Dota 2 вышла Immortal Treasure III

CyberSport.ru вчера в 22:47
Хоккей

В «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об отмене матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
RT на русском 10:48
Экономика

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года.
Известия вчера в 18:24
45
Общество

Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии

Ураган «Айла», обрушившийся на Финляндияю в среду и четверг, оставил без электричества около 60 тыс. домов в 150 городах страны.
Известия 02:42
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Футбол

Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ

Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 10:52
Общество

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус.
Росбалт 11:08
Кино

Сериал «ВандаВижен» выйдет на Disney Plus до конца 2020 года

Москва 24 06:41
Шоу-бизнес

Представитель Бориса Моисеева опроверг слухи о тяжелом состоянии певца

Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось в последнее время.
iReactor 04:09
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Шоу-бизнес

Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
176
Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске

Коммерсантъ 09:45
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Религия

Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Lenta.ru 10:55
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Происшествия

Офицер пойдет под суд по делу об избиении срочника под Воронежем

Военные следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 33-летнего офицера, сыгравшего роковую роль в смерти на воронежском полигено Погоново солдата-срочника Степана Цымбала.
Обозреватель Врн 04:54
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Общество

Экс-глава Минкомсвязи Носков возглавил «санкционную» биржу

Бывший глава Минкомсвязи Константин Носков назначен управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), сообщается на сайте биржи.
Коммерсантъ 08:39
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Футбол

Сегодня московское «Динамо» сыграет против «Локомотива» в Лиге Европы

Грузинские футболисты в 1-м отборочном матче обыграли румынскую команду «Университатю» со счётом 2:1. Команда «Динамо» стартует в еврокубковом сражении сразу со 2-го отборочного испытания.
CT news 03:08
Авто

Компания Brembo представила тормозные диски с зеркальной отделкой

Тарантас Ньюс 09:19
Здоровье

В 5 больницах Волгоградской области ввели карантин по коронавирусу

Алимов рассказал, что сегодня на карантине находятся отделения кардиологии в ЦГБ No1, хирургии больницы No7, терапии ЦРБ в Котовске и хирургии в Средней Ахтубе.
Вечерний курьер 10:15
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Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном

Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене.
РИА Новости 04:45
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Армия и оружие

Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»

Сергей Михеев, генконструктор НЦВ «Миль и Камов», заявил, что палубный вертолет Ка-52К «Катран» смог пройти все тесты, поэтому полностью готов к массовому выпуску.
Discover24 03:00
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Фигурное катание

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

МИР 24 вчера в 05:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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