Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Думу внесли законопроект о повышении НДФЛ у россиян с высокими доходами

РБК10:19
РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о НДФЛ в приоритетном порядке

РИА Новости10:05
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъ08:57
ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАСС10:31
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФ09:50
Интерфакс

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Интерфакс08:30
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русском08:27

Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъ09:52
31

Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил присвоить разрабатываемому европейскому глобальному режиму санкций за нарушения прав человека имя Навального по аналогии с американским списком Магнитского.
RT на русском09:26
50

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
115

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
42

COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости08:41
11

Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу

Девять операторов по сбору твердых коммунальных отходов в пяти российских регионах могут приостановить деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).
РИА Новости06:59
11