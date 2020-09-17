Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.В источнике
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ для людей с высоким доходом
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