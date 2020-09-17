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Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.В источнике
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Интерфакс

Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
Эхо Москвы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ для людей с высоким доходом

Эхо Москвывчера в 12:03
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
РБК

В Думу внесли законопроект о повышении НДФЛ у россиян с высокими доходами

РБКвчера в 10:19
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27

Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата России по футболу с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября), сообщает «Спорт-Экспресс» 17 сентября.
Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»
Московский Комсомолец17:06

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Газета.Ruвчера в 16:14
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Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Известия17:31
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Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

Пресс-служба "Рено-Украина" сообщила, что серийный выпуск кросс-купе Arkana для рынка Украины налажен на заводе "ЗАЗ" с задействованием машинокомплектов, поставляемых с производственных мощностей автобренда, расположенного в Москве.
Новые автомобиливчера в 12:44
27

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее

Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и искусства получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 10:08
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Ростех сообщил о разработке новейшего прицела для стрелкового оружия

Начальник отдела по разработке стрелкового оружия ЦНИИточшмаш Вадим Малинников рассказал, что новый прицел для пулеметов, автоматов и карабинов будет обладать монолитным корпусом без дополнительных переходников и винтов.
ПолитРоссиявчера в 12:28
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