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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.В источнике
Вячеслав Володин
По инициативе президента Владимира Владимировича Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей.
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RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:27
РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

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Поправки, «окрашивающие» допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Интерфаксвчера в 15:22
ТАСС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит введение НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб

ТАССвчера в 10:31
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъвчера в 08:57
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Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Государственная Дума РФвчера в 09:50
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

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