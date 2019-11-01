Экономика
ТАССПравительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Политика
Трампа уличили во вмешательстве в британские выборы
Американский президент Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, «чтобы избрали его друга и нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона».
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Здоровье
Скалецкая заявила, что в украинские регионы отправлены 7 млн вакцин от дифтерии
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что все областные органы здравоохранения снабжены вакцинами от дифтерии.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Происшествия
Уволенного Медведевым генерала задержали за подготовку убийства
Генерал-майор милиции Александр Туривненко был освобожден от должности начальника Западного управления внутренних дел на транспорте указом президента России Дмитрия Медведева от 31 июля 2010 года.
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Финансы
Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
Общество
Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Футбол
Сарри признался, что не в восторге от ВАР
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил работу системы видеопомощи арбитрам.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Общество
На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.