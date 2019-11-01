Экономика

ТАССТАССПравительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАСС12:46

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъ12:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБК12:22

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.ру12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвы13:02

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о защите и поощрении инвестиций

News.ru14:32
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