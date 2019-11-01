Экономика
ТАССПравительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Эхо Москвывчера в 13:02
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Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
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Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
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Как турки спасли американцев в Корее
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Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
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Полиция Якутии выяснит, зачем пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку
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В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы США по требованию Госдепартамента.
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Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
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Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
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«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
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На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
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Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru 30 октября в 21:51