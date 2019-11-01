Экономика

ТАССТАССПравительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАССвчера в 12:46

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъвчера в 12:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБКвчера в 12:22

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.рувчера в 12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвывчера в 13:02

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о защите и поощрении инвестиций

News.ruвчера в 14:32
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Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео

РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.
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Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС

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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

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Как турки спасли американцев в Корее

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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США

Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
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Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами

В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
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Полиция Якутии выяснит, зачем пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку

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Мать Роналду: «Футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше „Золотых мячей“»

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Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

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Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни

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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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Лавров прокомментировал борьбу за дипсобственность в Сан-Франциско

В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы США по требованию Госдепартамента.
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Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

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Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.
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Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
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В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи

Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
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На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

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Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru 30 октября в 21:51
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