Экономика
ТАССПравительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Шоу-бизнес
Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью»
Куценко поблагодарил Порошину за их общую дочь Полину, а также назвал её «своей первой настоящей любовью».
Bimru.ru 10:21
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
Схема поборов ГИБДД от майора Андреева: «Перед каждой взяткой я отправлял сообщение»
Майор ГИБДД Андреев рассказал, как устроены их поборы.
47 новостей 10:59
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Киберспорт
Electronic Arts подтвердила возвращение в Steam
Ferra 29 октября в 10:26
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего SSJ-100 в Тюмени прилетели в Петербург
Самолет с пассажирами аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных табло аэропорта Пулково.
РБК 16:59
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Технологии
Facebook подала в суд на регистратора доменов, используемых хакерами
Facebook подала в суд на регистратора доменных имён, схожих с доменным именем соцсети.
REGNUM 09:26
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Наука
Генетический пароль: он нужен бактериям для выживания в кишечнике человека
Отдельные микробиологические добавки способствуют росту здоровых бактерий, но полезные микробы должны научиться приспосабливаться к выживанию в организме человека.
Экология Регионов вчера в 05:29
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Шоу-бизнес
После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске
Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня 14:30
Здоровье
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
Smolnarod.ru 07:55
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Происшествия
Тело обезглавленного таксиста найдено в Воронеже
Взгляд.ру 14:45
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс вчера в 03:39
Общество
В России заработало новое приложение для оформления ДТП за 15 минут
Ранее в правительстве пообещали, что оформление ДТП с помощью нового приложения будет занимать не более 15 минут.
AutoNews 03:40
Происшествия
Убитые мигранты в британском Эссексе оказались вьетнамцами
По сообщению полиции Эссекса, все 39 убитых мигрантов, обнаруженных ранее в транспортном контейнере, являются вьетнамцами, а не китайцами, как заявлялось до этого, 1 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 16:15