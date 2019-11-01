Экономика

РБКРБКПравительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает корреспондент РБК.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАСС12:46

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъ12:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБК12:22

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.ру12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвы13:02

Кабмин внес в Госдуму законопроект о защите и поощрении капвложений - СЗПК

ПРАЙМ12:19
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Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
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«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа

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Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
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В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа.
Lenta.ru 13:54
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РБК 30 октября в 11:34
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В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

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Украина заявила о пересмотре даты разведения сил в Петровском

Дата разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка (Донецкая область), ранее согласованная Трехсторонней контактной группой в Минске на 4 ноября, будет пересмотрена.
Евразия Daily 08:46
Происшествия

В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана

Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).
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Макгрегор оштрафован за нападение на пожилого мужчину

Газета.Ru 13:29
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество

Объявлен лидер индекса качества городской среды в России

Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя.
Lenta.ru 10:50
Здоровье

Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя

Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа вчера в 10:30
Футбол

Кейру: Новосельцев мог продолжить карьеру в Германии, но выбрал Тулу

Российский футболист Иван Новосельцев мог выступать в одном из немецких клубов, но предпочел другой вариант продолжения карьеры, рассказала супруга защитника Катерина Кейру.
РИА Новости 06:57
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В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Авто

В РФ Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, компания АО «Мерседес-Бенц Рус» объявила от отзыве 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, которые были реализованы в период с начала 2016 года и по сегодняшний день.
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В продажу поступил Hyundai Creta нового поколения

На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.
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Глава комитета Рады покинет пост ради «спасения парламентаризма»

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко уйдет в отставку из-за телефонной переписки о сексуальных услугах.
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Космос

Для военных создадут систему передачи энергии из космоса

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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
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Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
РИА Новости 30 октября в 01:11
Хоккей

Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»

Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
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Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
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Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
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