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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Госдума одобрила повышение НДПИ на металлы и удобрения

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения, сообщает «Инферфакс».В источнике
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Известия

Госдума в первом чтении одобрила повышение НДПИ для металлургов

Известиявчера в 07:50
Ведомости

Госдума одобрила повышение налогов для добывающих компаний

Ведомости17:37
Коммерсантъ

Госдума одобрила повышение НДПИ и отмену льгот для нефтяников

Коммерсантъвчера в 09:34
ПРАЙМ

Потери в нефтяной отрасли от роста налогового бремени будут значительными

ПРАЙМ03:08
ТАСС

Минфин считает, что повышение НДПИ существенно не ухудшит финансовое положение компаний

ТАССвчера в 07:36
Интерфакс

Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение

Интерфаксвчера в 07:16
Finam.Ru

«Северсталь», НЛМК и ММК меньше пострадают от повышения налоговой нагрузки для металлургов

Finam.Ruвчера в 04:50

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
Известия06:53

Российская уборщица стала главой поселения и растерялась

В Костромской области местная жительница Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании администрации и стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, растерялась от того, как проголосовали люди.
Lenta.ru10:16
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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