Принятие законопроектов позволит компенсировать недополученные доходы федерального бюджета от введения НДД и предотвратить дальнейшее снижение доходов казны. Ожидается, что эти меры принесут до 237 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений в федеральный бюджет.