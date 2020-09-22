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Российская газета
Российская газета

Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Принятие законопроектов позволит компенсировать недополученные доходы федерального бюджета от введения НДД и предотвратить дальнейшее снижение доходов казны. Ожидается, что эти меры принесут до 237 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений в федеральный бюджет.В источнике
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ПРАЙМ

Потери в нефтяной отрасли от роста налогового бремени будут значительными

ПРАЙМ03:08
Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке НДД и НДПИ

Ведомостивчера в 08:16
Накануне.Ru

Госдума скорректирует начисление НДД и НДПИ

Накануне.Ru21 сентября в 07:04
ТАСС

Минфин считает, что корректировка НДД не приведет к значимому сокращению нефтедобычи

ТАССвчера в 07:17
Интерфакс

Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение

Интерфаксвчера в 07:16
Finam.Ru

Законопроект о корректировке НДД и НДПИ прошел первое чтение

Finam.Ruвчера в 08:06
Парламентская газета

Механизм возмещения выпадающих доходов проработают совместно с комитетом Госдумы, заявили в Минфине

Парламентская газетавчера в 08:56

Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда
Российская газета03:05
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Nokia представила смартфоны 2.4 и 3.4 с мощными аккумуляторами

Устройство Nokia 3.4 наградили 6,39-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 460, тройной основной камерой 13, 5 и 2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а также чипом NFC для бесконтактной оплаты и аккумулятором 4 000 миллиампер-часов.
Evo-rus.com01:19
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