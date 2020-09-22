Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении
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Принятие законопроектов позволит компенсировать недополученные доходы федерального бюджета от введения НДД и предотвратить дальнейшее снижение доходов казны. Ожидается, что эти меры принесут до 237 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений в федеральный бюджет.В источнике
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Механизм возмещения выпадающих доходов проработают совместно с комитетом Госдумы, заявили в Минфине
Парламентская газетавчера в 08:56