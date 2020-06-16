Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

с чего всё началось

Субсидирование перехода с бензина на газ является антикризисной мерой. В письме Новак отмечает, что использование газомоторного топлива может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель.

Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ

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