Энергетика
Газета.RuПравительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ
Субсидирование перехода с бензина на газ является антикризисной мерой. В письме Новак отмечает, что использование газомоторного топлива может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.РБК00:00
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