Экономика
Южный ФедеральныйПравительство временно ограничило ввоз топлива в Россию
Правительство России распорядилось временно ограничить ввоз в страну некоторых видов топлива.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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Футбол
Отказавшийся тренироваться капитан «Уотфорда» сообщил о травле
Ранее Дини сообщил, что не собирается возвращаться к тренировкам, поскольку у его пятимесячного сына проблемы с органами дыхания.
РИА Новости 18:50
Общество
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Общество
Boeing возобновил производство 737 MAX
Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.
ТК Звезда 18:24
Технологии
Microsoft нашла причину проблем с обновлениями в Windows 10
Компания Microsoft выпустила документ в разделе поддержки, где объясняет причину возможных проблем с установкой обновлений Windows 10.
iXBT.com 05:40
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Календарь с нацистами вызвал международный скандал
Публикация календаря вызвала шквал критики.
Рамблер 13:41
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
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Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
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CyberSport.ru 09:45
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 17:40
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Игры
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Far Cry 5
Париж, 28 мая 2020, 01:51 — REGNUM Ubisoft временно сделает бесплатной игру Far Cry 5 в рамках акции «бесплатные выходные».
REGNUM 18:51
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 11:46
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Эксперты немецкого издания Die Welt заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе будет проигрышным ходом для самого Вашингтона.
Военное дело 00:55
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Происшествия
На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба
На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Культура
Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»
Московский Комсомолец 13:59
Политика
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии
Государственный секретарь США Майк Помпео в обращении к американскому конгрессу сегодня заявил, что его ведомство более не считает Гонконг автономным по отношению к Китаю.
Российская газета 14:31
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
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Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.
ФАН 19:12
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru 15:24
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».
РБК 17:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00