с чего всё началось

Футбол Отказавшийся тренироваться капитан «Уотфорда» сообщил о травле Ранее Дини сообщил, что не собирается возвращаться к тренировкам, поскольку у его пятимесячного сына проблемы с органами дыхания.

Общество Boeing возобновил производство 737 MAX Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

Технологии Microsoft нашла причину проблем с обновлениями в Windows 10 Компания Microsoft выпустила документ в разделе поддержки, где объясняет причину возможных проблем с установкой обновлений Windows 10.

Киберспорт Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 17

Игры Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко. 2

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. 175

Происшествия На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.

Политика Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии Государственный секретарь США Майк Помпео в обращении к американскому конгрессу сегодня заявил, что его ведомство более не считает Гонконг автономным по отношению к Китаю. 117

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 273

Политика Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению» Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 7

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 539

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 146