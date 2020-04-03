Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 3 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.

с чего всё началось

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.

Здоровье В Ростовской области шесть детей заражены коронавирусом Среди заболевших шесть детей, четверо из которых контактные, один ребенок "привез" заболевание из Москвы, еще у одного зарегистрировали коронавирус после поездки в Турцию.

Киберспорт Valve добавит в Artifact легкую и сложную линии Valve изменит размещении героев в обновленной версии Artifact. В игре появится появятся легкая и сложная линии.

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 267

Хоккей Овечкина признали лучшим игроком НХЛ в своём возрасте Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим игроком в НХЛ среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского спортивного издания Sportsnet.

Здоровье Главный эпидемиолог Минздрава заявил об угрозе передачи COVID-19 на 4 м «Специалисты CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — РБК) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что может передаваться на четыре метра, человек инфицированный может передать вирус на расстояние четырех метров», — пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.

Происшествия Житель Брянска устроил смертельную стрельбу в Калужской области В Калужской области на скамье подсудимых окажется 50-летний житель Брянска. Он обвиняется в покушение на убийство двух знакомых. 1

Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 16

Кино На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск» Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны. 2

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 48

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 67

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Здоровье Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков «Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении пресс-службы. 23

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Единоборства Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина Российский боксер Артур Бетербиев был оштрафован в Канаде за нарушение карантина, сообщает "Советский спорт".

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 757