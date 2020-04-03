Общество
РИА НовостиПравительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 3 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.РБК05:58
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Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
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Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
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Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
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РИАМО вчера в 02:41
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Lenta.ru 07:28
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Седан Mazda 6 четвертого поколения станет первой моделью Mazda, построенной на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя.
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Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
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Общество
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В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
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Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
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Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
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Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
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