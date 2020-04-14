Общество
ВедомостиПравительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось
В начале апреля 2020 года Правительство РФ назначило «дочку» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита» – «федеральным координатором» по обеспечению регионов медицинскими масками, перчатками, респираторами, защитными медицинскими костюмами и марлей.Vademecum04:42
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Общество
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Наука
В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе
Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
ВОЗ: Пик коронавируса в мире еще не наступил
Пандемия коронавируса еще не дошла до своего пика в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Daily Storm 08:17
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Экономика
МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Общество
Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону
В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу.
РБК 10:14
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Происшествия
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Общество
Власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков
В настоящее время власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков.
Твой Континент 09:47
Хоккей
Михаил Бердин: жду своего шанса в НХЛ
Вратарь системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин признался «Чемпионату», что не думает о продолжении карьеры в РФ.
Телеканал 360° 10:13
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Общество
В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек
В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Происшествия
Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции
Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Происшествия
В Карелии число зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек
Петрозаводск, 14 апреля 2020, 17:38 — REGNUM В Республике Карелия выявили еще три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:38
Кино
Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме
В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Гаджеты
MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
3DNews 05:03