Общество

ВедомостиВедомостиПравительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось

Правительство РФ отменило единого поставщика медицинских масок и средств защиты

В начале апреля 2020 года Правительство РФ назначило «дочку» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита» – «федеральным координатором» по обеспечению регионов медицинскими масками, перчатками, респираторами, защитными медицинскими костюмами и марлей.
Vademecum04:42

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Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

РИА Новости06:37

Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

РБК05:58

В России приостановили ограничения на торговлю медицинскими масками

Lenta.ru06:02

Кабмин приостановил действие постановления о продаже масок только фирмами с фармлицензией

ТАСС06:15

Запрет на продажу медицинских масок без лицензии продержался 10 дней. Правительство его отменяет

Фонтанка.Ру05:34

Кабмин отменил свое же постановление о возможности покупки СИЗ только через Росхимзащиты – Вишневский

Эхо Москвы06:33

Правительство приостановило постановление о продаже масок компаниями с лицензиями

Известия05:15
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Общество

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38
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Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Общество

ВОЗ: Пик коронавируса в мире еще не наступил

Пандемия коронавируса еще не дошла до своего пика в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Daily Storm 08:17
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Кино

В «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
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Экономика

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
9
Общество

Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону

В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу.
РБК 10:14
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Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
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Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
7
Происшествия

Коронавирус впервые передался от мертвеца

Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
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Общество

Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Армия и оружие

«США воруют нефть, а турки идут на Идлиб»: что началось в Сирии

РИА Новости 01:00
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
52
Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
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Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
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Общество

Власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков

В настоящее время власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков.
Твой Континент 09:47
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Хоккей

Михаил Бердин: жду своего шанса в НХЛ

Вратарь системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин признался «Чемпионату», что не думает о продолжении карьеры в РФ.
Телеканал 360° 10:13
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Происшествия

Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции

Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Происшествия

В Карелии число зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек

Петрозаводск, 14 апреля 2020, 17:38 — REGNUM В Республике Карелия выявили еще три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:38
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Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме

В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн

Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
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Гаджеты

MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT

Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
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