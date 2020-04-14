В начале апреля 2020 года Правительство РФ назначило «дочку» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита» – «федеральным координатором» по обеспечению регионов медицинскими масками, перчатками, респираторами, защитными медицинскими костюмами и марлей.

с чего всё началось

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

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