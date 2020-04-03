Общество

ВедомостиВедомостиПравительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мушистиным, опубликован на портале правовой информации.
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Кабмин приостановил действие постановления о продаже масок только фирмами с фармлицензией

ТАСС06:15

В России приостановили ограничения на торговлю медицинскими масками

Lenta.ru06:02

Прокуратура ЧР проверила стоимость медицинских масок в грозненских аптеках

Чеченская Республика Сегодня12 апреля в 17:48

Запрет на продажу медицинских масок без лицензии продержался 10 дней. Правительство его отменяет

Фонтанка.Ру05:34

Кабмин отменил свое же постановление о возможности покупки СИЗ только через Росхимзащиты – Вишневский

Эхо Москвы06:33

Правительство приостановило постановление о продаже масок компаниями с лицензиями

Известия05:15

Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

РБК05:58
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Будущее России. Национальные проекты 05:47
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Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
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Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
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Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости 03:30
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Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
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Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
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Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Авто

В Британии выставили на продажу BMW 1986 года выпуска без пробега

В Великобритании продают полноприводный седан BMW 325iX в кузове E30, который за 34 года с момента выпуска проехал всего 509 км. Автомобиль был куплен датским коллекционером в 1986 году.
Известия вчера в 03:10
Здоровье

Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
1,2K
Авто

В Поднебесной разоблачён гибридный кросс-хэтч Lynk & Co 06

Силами минпромторга КНР и местных фотошпионов досрочно рассекречена модель Lynk & Co 06, оказавшаяся приподнятым хэтчбеком Lynk & Co 04.
Драйв 06:28
Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
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Политика

Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:10
5
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
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Экономика

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
15
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
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Здоровье

Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
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Происшествия

В Башкирии рассказали о скончавшихся пациентах с коронавирусом

REGNUM 05:27
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Происшествия

Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

Газета.Ru 04:49
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