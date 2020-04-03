Общество
ВедомостиПравительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мушистиным, опубликован на портале правовой информации.
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Прокуратура ЧР проверила стоимость медицинских масок в грозненских аптеках
Чеченская Республика Сегодня12 апреля в 17:48
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Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Будущее России. Национальные проекты 05:47
Политика
Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Политика
Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве
Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Авто
В Британии выставили на продажу BMW 1986 года выпуска без пробега
В Великобритании продают полноприводный седан BMW 325iX в кузове E30, который за 34 года с момента выпуска проехал всего 509 км. Автомобиль был куплен датским коллекционером в 1986 году.
Известия вчера в 03:10
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
Авто
В Поднебесной разоблачён гибридный кросс-хэтч Lynk & Co 06
Силами минпромторга КНР и местных фотошпионов досрочно рассекречена модель Lynk & Co 06, оказавшаяся приподнятым хэтчбеком Lynk & Co 04.
Драйв 06:28
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:10
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Экономика
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Происшествия
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49