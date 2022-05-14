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Правительство временно вводит лицензирование экспорта свинца и его лома

Отмечается, что правительство проводит последовательную политику в части регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции.
Finam.Ru
По новым правилам вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга.
Finam.Ru
Процедура не потребует дополнительных согласований и разрешений - у добросовестных производителей уже есть все необходимые документы.
Finam.Ru
"Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений – металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями", — добавляется в сообщении.
ПРАЙМ

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