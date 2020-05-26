Экономика
Rambler News ServiceПравительство временно запретило импорт топлива в Россию
«В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности РФ и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива РФ правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию по перечню, согласно приложению», - говорится в документе.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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