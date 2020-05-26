с чего всё началось

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Авто 1000-сильный агрегат получит пикап Nissan Navara Согласно предоставленным рендерам, пикап получит обновленные панели и обвес аэродинамической формы.

Общество Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня Улучшение эпидситуации в Москве позволяет говорить о возможности открытия непродовольственной торговли с 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 2K

Космос Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. 265

Армия и оружие Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 5

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Космос Астрономы изучили облака на экзопланетах Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.

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Авто Новый Haval H6 показали до премьеры Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии. 2

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Автоспорт Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.

Здоровье Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19 Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.

Общество Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020 «Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. 9

Космос Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 1

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 6

Политика Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.