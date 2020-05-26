Экономика

Мир новостейМир новостейВ России запретили импорт иностранного топлива

Согласно документу, под ограничение не попадёт топливо, которое находится в хранилищах или было ввезено до вступления запрета в силу, а также проходящее транзитом через территорию РФ в другие страны. О необходимости ввести запрет на импорт топлива ранее говорил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБК25 мая в 07:21

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Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы26 мая в 00:08

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАСС25 мая в 07:07

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарант25 мая в 09:29

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъ25 мая в 08:44

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБК25 мая в 07:21

Только свой бензин

Российская газета25 мая в 19:56

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новости25 мая в 07:05
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
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На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:44
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Известия вчера в 18:34
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Piter.tv 03:04
Общество

Мишустин объявил о ежемесячных выплатах волонтерам-опекунам

Волонтеры и сотрудники социально-ориентированных НКО, которые в условиях режима самоизоляции стали опекунами инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, будут ежемесячно получать выплату в размере более 12 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передавал телеканал "Россия-24".
Rambler News Service 05:41
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
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Игры

Sony обновила сайт PlayStation 5

Vevby.ru вчера в 16:19
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 11:44
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США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
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Общество

В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли

Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
RT на русском 05:52
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили ещё 268 случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 268 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 4 693 уральцев.
Областная газета 03:36
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Экономика

ЦБ РФ прорабатывает вопрос пополнения карт на кассе магазинов

Центральный Банк России прорабатывает вопрос пополнения банковских карт на кассе торговых точек.
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Началось создание прототипа российского частного космического корабля

Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
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Исследование: как россияне выбирают новый телевизор

Эксперты выяснили, какими критериями руководствуются россияне при выборе и покупке нового телевизора.
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Футбол

Пеле – самый переоцененный игрок в истории. Неймар, Коутиньо и Скоулз вошли в топ-10 (Football365)

Топ-10 самых переоцененных футболистов в истории по версии Football365: 1. Пеле 2. Давид Жинола 3. Роберто Карлос 4. Клод Макелеле (экс-игрок «ПСЖ», «Челси» и «Реала») 5. Георгий Кинкладзе (экс-игрок «Манчестер Сити», «Аякса» и «Рубина») 6. Филиппе Коутиньо («Бавария») 7. Неймар («ПСЖ») 8. Пол Скоулз (экс-игрок «Манчестер Юнайтед») 9. Хидетоси Наката (экс-игрок «Пармы», «Ромы» и «Фиорентины») 10.
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13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

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Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
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Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo

Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
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Nightdive Studios выпустила на ПК демоверсию ремейка System Shock

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Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

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«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

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Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»

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