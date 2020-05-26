с чего всё началось

Согласно документу, под ограничение не попадёт топливо, которое находится в хранилищах или было ввезено до вступления запрета в силу, а также проходящее транзитом через территорию РФ в другие страны. О необходимости ввести запрет на импорт топлива ранее говорил министр энергетики Александр Новак.

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Общество Мишустин объявил о ежемесячных выплатах волонтерам-опекунам Волонтеры и сотрудники социально-ориентированных НКО, которые в условиях режима самоизоляции стали опекунами инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, будут ежемесячно получать выплату в размере более 12 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передавал телеканал "Россия-24".

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Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 357

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