Экономика
Мир новостейВ России запретили импорт иностранного топлива
Согласно документу, под ограничение не попадёт топливо, которое находится в хранилищах или было ввезено до вступления запрета в силу, а также проходящее транзитом через территорию РФ в другие страны. О необходимости ввести запрет на импорт топлива ранее говорил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию
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