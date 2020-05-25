Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПравительство временно запретило ввозить топливо в Россию

Как говорится в постановлении правительства, эта мера вводится для "обеспечения энергетической безопасности", чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБК25 мая в 07:21

Подробнее о событии

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвывчера в 00:08

Только свой бензин

Российская газета25 мая в 19:56

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъ25 мая в 08:44

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарант25 мая в 09:29

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБК25 мая в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАСС25 мая в 07:07

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новости25 мая в 07:05
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Общество

Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга за снятую маску

Вечерние Ведомости 07:25
13
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
38
Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
216
Политика

Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём

Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы.
REGNUM 07:39
360
Политика

Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
1
Политика

Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
3,4K
Шоу-бизнес

Самбурская рассказала о трудностях с мужчинами

RuNews24.ru 04:28
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов

Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
1,5K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
6K
Общество

Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей

Министр культуры Ольга Любимова попросит Роспотребнадзор разрешить доступ посетителей в музейные парки, сообщила РБК пресс-секретарь Минкультуры Анна Усачева.
РБК 07:03
Армия и оружие

В Совете Федерации отрицают, что Россия направляла военных в Ливию

Россия ранее неоднократно отрицала свою причастность к военному конфликту в Ливии.
Эхо Москвы 08:04
Происшествия

На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост

Мост обрушился на 52-м км автодороги Обская–Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Известия 04:38
Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
18
Происшествия

В Липецкой области начались вспышки коронавируса на предприятиях

Вспышки на предприятиях уже локализованы. А вот на НЛМК всего семь случаев заболевания коронавирусом.
ГТРК Липецк 08:06
Экономика

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
РБК 08:11
5
Путешествия

Сочи и Анапа стали самыми востребованными курортами для отдыха россиян

Кубань 24 01:03
9
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
718
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
18
Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
36
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
974
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 00:43
3
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
718
Происшествия

Во Франции полиция во время спецоперации ошиблась квартирой

Во французском Лиможе полицейские во время спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме ошиблись квартирой и ворвались в жильё пожилой пары.
RT на русском 07:00
3
Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
26
Политика

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
14
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
382
Общество

О готовности ввести частичный карантин заявил Василий Голубев

По словам губернатора, в некоторых районах области пренебрегают введенными ограничениями, за беспечным отношением к требованиям Роспотребнадзора могут последовать жесткие меры.
Rostov gazeta 07:17
18
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
9
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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